Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Betrunkener Fahrzeugführer kommt mit Sattelzug von der Fahrbahn ab - alleinbeteiligt ++

Oldenburg (ots)

Westerstede - Am 02.09.2021 gegen 13:00 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit einem Sattelzug die Alpenrosenstraße aus Spohle kommend in Fahrtrichtung Linswege. Auf Höhe der Einmündung "Am Mushorn" kam der Fahrzeugführer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Unfall der Polizei. Die vor Ort eintreffenden Beamten stellten bei der anschließenden Unfallaufnahme fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde auf dem Polizeikommissariat Westerstede durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Zur Bergung des Sattelzuges und Reinigung des Erdreichs von ausgelaufenem Benzin musste die gesamte Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt werden. An dem Fahrzeug des Alleinbeteiligten entstand nach erster Schätzung ein Sachschaden von 10.000 Euro.

