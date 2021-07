Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter an Weiterreise gehindert

Bautzen (ots)

Vier Ukrainer, eine Frau im Alter von 53 Jahren und drei Männer im Alter von 31, 32 und 52 Jahren konnten durch Bundespolizisten an der Weiterreise zur Aufnahme einer illegalen Beschäftigung in Deutschland gehindert werden.

Die Vier waren Insassen eines ukrainischen Kleintransporters, welcher am 7. Juli 2021 gegen 01:45 Uhr auf dem BAB4-Pendlerparklatz in Uhyst a.T. kontrolliert wurde. Die Frau gab in der ersten Befragung an, dass sie ihre Tochter in Süddeutschland besuchen möchte. Die angegebene Adresse wurde überprüft und durch die Polizisten wurde festgestellt, dass ihre Tochter dort nicht gemeldet ist. Bei einer mittels Dolmetscher durchgeführten Erstbefragung kam dann heraus, dass die Frau als Pflegekraft arbeiten möchte. Die drei Männer gaben an, dass sie auf dem Bau in Süddeutschland arbeiten möchten.

Die für die legale Arbeitsaufnahme erforderlichen Dokumente konnten die Vier nicht vorweisen. Sie wurden daraufhin in Gewahrsam genommen, beanzeigt und im Anschluss nach Polen zurückgeschoben.

