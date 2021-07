Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zum Mittag alkoholisiert auf der Autobahn

Bautzen (ots)

Einen alkoholisierten 56-jährigen Polen zogen Bundespolizisten am 3. Juli 2021 gegen 11:30 Uhr auf der Autobahn 4, nahe Bautzen, aus dem Verkehr. Die Polizisten befuhren mit einem zivilen Fahrzeug die Autobahn in Richtung Polen, als sie ein polnischer PKW Saab auf der rechten Spur überholen wollte. Der erste Versuch misslang noch, beim zweiten Versuch des 56-Jährigen konnten die Polizisten nur durch ein Bremsmanöver verhindern, dass beide Fahrzeuge kollidierten. Im Anschluss setzen sie sich wieder vor dem Saab und leiteten den PKW am Parkplatz "Löbauer Wasser" von der Autobahn. Während der Kontrolle machte der Pole einen verwirrten Eindruck und gab an, keine Dokumente mit sich zu führen. Bei einer Nachschau im Fahrzeug fanden die Beamten dann seinen Personalausweis, jedoch keine Fahrerlaubnis. Diese konnten sie auch nicht finden, da gegen den 56-Jährigen in Polen ein Fahrverbot besteht. Die Polizisten bemerkten weiterhin, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein durch die Autobahnpolizei Bautzen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Die weitere Sachbearbeitung wurde ebenfalls durch das Autobahnpolizeirevier Bautzen übernommen.

