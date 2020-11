Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Handy am Ohr erwischt

EdenkobenEdenkoben (ots)

Zwei LKW-Fahrer erhalten einen Bußgeldbescheid von 100 Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei, weil sie gestern Morgen (03.11.2020) in der Luitpoldstraße einer Streife aufgefallen waren, als sie während der Fahrt telefonierten. Die Polizei warnt: Im Straßenverkehr muss sich jeder Autofahrer auf den Straßenverkehr konzentrieren. Schon kleinste Momente der Unaufmerksamkeit reichen, um schwere Fahrfehler zu begehen oder sogar einen Unfall zu verursachen. Experten gehen davon aus, dass sich die Unfallgefahr durch das Telefonieren am Steuer um das Fünffache erhöht, beim Tippen einer Textnachricht sogar um das Zehnfache.

