Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pkw Brand auf der A29 im Bereich Zetel+++

Oldenburg (ots)

+++Pkw Brand auf der A29 im Bereich Zetel+++ Am Samstag, 4.09.2021 gegen 15:45 Uhr befährt eine 39jährige aus Wilhelmshaven mit ihrem Pkw Renault Megane die A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Im Bereich der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Zetel bemerkt sie Funkenflug unter ihrem Fahrzeug, hält an und verlässt ihren Pkw. Zeitgleich fängt dieser im Bereich des Motorraums an zu brennen. Durch die eingesetzte FFW Varel-Obenstrohe kann der Brand gelöscht werden. Am Pkw entsteht Totalschaden, die Fahrzeugführerin bleibt unverletzt. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven bis ca. 16:30 Uhr voll gesperrt. Die Schadenshöhe am Pkw wird zurzeit auf ca. 5000,-EUR geschätzt. Die Höhe des Schadens am Autobahnkörper ist bis dato unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell