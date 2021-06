Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bröckel - Einbruch in Arztpraxis

Celle (ots)

In der Nacht zu Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Hauptstraße. Sie entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie einige Blankoimpfhefte. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter 05144/495460.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell