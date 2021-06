Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

Am Donnerstagvormittag gelang unbekannten Tätern ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Caroline-Mathilde-Straße. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner zwischen 08.30 und 11.30 Uhr und drangen gewaltsam in das Haus ein. Sie durchsuchten das Haus und fanden Schmuck sowie Bargeld in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

