Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Beim Abbiegen anderes Auto übersehen - 6000 Euro Schaden (20.01.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, an der Ecke Ostendstraße und Fittingstraße ereignet hat. Ein 34-jähriger Fahrer eines Skodas übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Citroen und prallte mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss um den nicht mehr fahrbereiten Citroen.

