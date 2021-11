Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag, 13.11.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Keine presserelevanten Ereignisse

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung mit einem Stuhl

Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Wohnunterkunft im Stadtgebiet zu einer Streitigkeit mit Körperverletzung. Ein 28-jähriger, ehemaliger Bewohner schlich sich in die Unterkunft, um dort zu übernachten. Darüber geriet er mit einem 54-jährigen Bewohner in einen Streit und schlug ihm kurz daraufhin mit einem Stuhl auf den Kopf. Der 54-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde. Eine Überprüfung des Täters ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, der auch sogleich vollstreckt wurde.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Drogeneinfluss gefahren

Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, einen BMW in der Gewerbestraße. Während der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der Fahrer, ein 26-jähriger Norder, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte dies, woraufhin dem Norder eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Marienhafe - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Freitagvormittag kontrollierten Polizeibeamte gegen 11:00 Uhr einen Opel in der Rosenstraße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Brookmerländer, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Marienhafe - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Freitagmittag, gegen 13:45 Uhr, befuhr eine 32-jährige Brookmerländerin mit ihrem VW die Baumeister-Martens-Straße und beabsichtigte auf die Kirchstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie einen kreuzenden und bevorrechtigten 14-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Brookmerländer stürzte infolge eines Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Es entstand zudem ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich.

Osteel - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Donnerstag, 17:10 Uhr, kam es zu einem Unfall zwischen zwei entgegenkommenden Autos auf dem Woldeweg. Hierbei wurde der Citroen eines 57-jährigen Norders beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich nach dem Unfall vom Unfallort, ohne ihrer Pflicht als Unfallbeteiligte nachzukommen und ihre Personalien anzugeben. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - wechselseitige Körperverletzung

In der Straße Kurzer Weg gerieten am Freitagmorgen, gegen 09:30 Uhr, ein 57-jähriger und ein 52-jähriger Norder in Streit. Im Zuge des Streits wurde dem 52-Jährigen in das Gesicht geschlagen und der 57-Jährige gegen eine Eingangstür gedrückt, deren Glasfüllung beschädigt wurde. Die beiden Männer müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Ein Unbekannter brach in der Zeit von Mittwoch, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 23:00 Uhr, über ein Fenster in ein Wohnhaus im Hollander Weg ein. Aus dem Wohnhaus wurden diverse Gegenstände entwendet, wodurch ein Schaden im hohen, dreistelligen Bereich entstand. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, in der Zeit von 08:20 Uhr bis 09:00 Uhr, wurde durch Unbekannte der geparkte VW Passat eines 31-jährigen Norders in der Arend-Dreesen-Straße zerkratzt. Es entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Bereich an dem Auto. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Keine presserelevanten Vorkommnisse

Kriminalitätsgeschehen

Keine presserelevanten Vorkommnisse

