POL-AUR: Norden - Radfahrer beschädigt Auto +++ Großefehn - Radfahrer war betrunken +++ Aurich - Berauscht gefahren

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer beschädigt Auto

Bereits am Montag, 01.11.2021, ist in Norden ein unbekannter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der Radfahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr im Hollweg gegen einen am Straßenrand stehenden blauen Skoda. Der Skoda wurde hierdurch im rückwärtigen Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er wird beschrieben als männlich, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein und kurze blonde Haare haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Großefehn - Radfahrer war betrunken

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Großefehn einen betrunkenen Radfahrer angehalten. Der 28 Jahre alte Mann war gegen 5.15 Uhr mit dem Rad in der Ottermeerstraße unterwegs, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 2,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 28-Jährigen untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Berauscht gefahren

Ein 18-jähriger Autofahrer war am Sonntag in Aurich berauscht unterwegs. In der Blumenstraße wurde der Heranwachsende gegen 13.50 Uhr von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

