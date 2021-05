POL-OF: * Polizei bittet um Zeugenhinweise: nach verbotenem Autorennen in Dietzenbach * Porsche aus Tiefgarage gestohlen * Anwohner meldeten Einbrecher * Vito schleudert über die Fahrbahn ... *

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Polizei bittet um Zeugenhinweise: nach verbotenem Autorennen in Dietzenbach * Porsche aus Tiefgarage gestohlen * Anwohner meldeten Einbrecher * Vito schleudert über die Fahrbahn ... *

Offenbach

Bereich Offenbach

1. Porsche aus Tiefgarage gestohlen - Offenbach

(mm) Ein weißer Porsche Taycan Turbo S ist am Montagnachmittag aus einer Tiefgarage in der Berliner Straße 206 - 216 gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen es zwei Täter im Alter zwischen 16 und 20 Jahren gewesen sein. Sie hatten kurz vor 17 Uhr die Tiefgarage betreten und den Schlagbaum der Ausfahrtschranke gewaltsam entfernt. Anschließend verließen sie die Örtlichkeit. Ein paar Minuten später kam das Duo wieder. Die Beiden gingen erneut in die Tiefgarage, suchten den dort abgestellten Porsche auf, öffneten ihn auf unbekannte Weise und flüchteten mit dem 160.000 Euro teuren Sportwagen aus der Garage. Beim Ausfahren aus der Tiefgarage knallten die Täter mit dem Porsche gegen das Schrankengehäuse, richteten hieran einen Schaden von gut 10.000 Euro an und fuhren in östliche Richtung davon. An dem Elektro-Porsche mit Frankfurter Kennzeichen entstand an der rechten vorderen Fahrzeugseite ebenfalls ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs sowie auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen. Ein Täter war etwa 1,85 Meter groß. Er hatte dunkle Haare, trug eine helle Kapuzenjacke und eine dunkle Jeans mit Löchern sowie weiße Turnschuhe. Der zweite Täter war wesentlich kleiner (1,70 Meter) und hat ein asiatisches Aussehen. Er hatte dunkles und etwas längeres Haar. Er trug eine Brille, eine blaue Kapuzenjacke, eine graue Hose und schwarze Turnschuhe.

2. Wem gehören die zwei Fahrräder? Eigentümer bitte melden! - Offenbach und Dreieich

(tl) Die Polizei hat in Offenbach und Dreieich zwei Fahrräder sichergestellt und sucht nun die Eigentümer zu den beiden Drahteseln. Bei dem ersten Rad handelt es sich um ein sogenanntes Fatbike der Marke "Galano", Modell Fatman, in der Farbe Grau, mit auffallend neongrünen Bremsschläuchen und Reflektoren in den Felgen. Dieses wurde einem namentlich bekannten Zeugen am Montag, 10.05.2021, gegen 17.30 Uhr, in der Buchhügelallee in Offenbach zum Kauf angeboten und in der Folge sichergestellt. Das zweite Rad (Herrenrad der Marke McKenzie, Modell Hill 800, in der Farbe Weiß, mit orangener und grauer Aufschrift) wurde am Mittwoch, 12.05.2021, gegen 14.30 Uhr, herrenlos und unverschlossen in der Oisterwijker Straße in Dreieich aufgefunden. Die eigens hierfür zuständige "Ermittlungsgruppe Fahrrad" bei der Polizeidirektion Offenbach bittet nun die jeweiligen Eigentümer, sich unter der Rufnummer 069 8098 5100 (1. Polizeirevier Offenbach) beziehungsweise unter 06102 29020 (Polizeistation Neu-Isenburg) zu melden.

3. Zeugin meldete Unfallflucht: Polizei stoppte mutmaßlich betrunkene Autofahrerin - Offenbach

(aa) Eine aufmerksame Zeugin in der Innsbrucker Straße meldete am frühen Dienstag, gegen 2.25 Uhr, dass soeben ein silberner VW UP einen in Höhe der Hausnummer 32 geparkten Volkswagen touchiert habe und nun in Richtung Bieberer Berg unterwegs sei. Polizeibeamte stoppten kurz darauf das mutmaßliche Fluchtfahrzeug und dessen 24-jährige Lenkerin. Die Offenbacherin, die offensichtlich Alkohol getrunken hatte, musste mit zur Wache, um eine Blutprobe abzugeben. Der Schaden an beiden Autos wird auf 1.000 Euro geschätzt. Auf die 24-Jährige kommen nun Strafverfahren wegen Verdachts der Unfallflucht und der Fahrt unter Alkoholeinfluss zu.

4. Polizei bittet um Zeugenhinweise nach verbotenem Autorennen - Dietzenbach

(as) Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Polizei und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen sowie mögliche Geschädigte, die Sonntagnacht, den 09.05.2021, gegen 23 Uhr, auf der Offenbacher Straße in Richtung Heusenstamm gefahren sind. Eine Streife der Polizeistation Dietzenbach beobachtete zu dieser Uhrzeit, wie ein silberner Audi A7 und ein schwarzer Audi A1 trotz Grün zeigender Ampel an der Kreuzung Offenbacher Straße/Heppenheimer Allee nebeneinander stehen blieben. Dann soll der Audi A7 dreimal die Lichthupe betätigt haben, woraufhin die beiden Fahrzeuge extrem beschleunigt und mit stark erhöhter Geschwindigkeit nebeneinander auf der doppelspurigen Offenbacher Straße Richtung Velizystraße zugefahren sein sollen. Im weiteren Verlauf des offenbar illegalen Autorennens soll es auf der Velizystraße zu weiteren gefährlichen Fahrmanövern gekommen sein. Den Beamten gelang es, den Fahrer des Audi A7, einen 20-jährigen Dietzenbacher, zu stoppen und einer Kontrolle zu unterziehen. Den Audi A1 verloren die Beamten "Am Bieberbach" aus dem Sichtfeld. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Glücklicherweise kam es zu keinem Personen- oder Sachschaden. Die Beamten suchen nun weitere Geschädigte und bitten um Hinweise von Zeugen, insbesondere zu dem Audi A1 unter der Rufnummer 06074 837-0.

5. Anwohner meldeten Einbrecher - Obertshausen

(aa) Anwohner der Beethovenstraße meldeten am frühen Dienstag Einbrecher, die gegen 2.30 Uhr versucht haben, in eine Bankfiliale einzudringen. Anschließend flüchteten die drei Täter mit einem schwarzen Kleinwagen. An der Eingangstür waren Hebelspuren sichtbar. Alle Männer waren dunkel gekleidet. Zwei sind schlank und etwa 1,90 Meter groß. Der Komplize ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Die sofort eingeleitete Fahndung führte noch nicht zu einer Festnahme. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Vito schleudert über die Fahrbahn und prallt gegen Bäume - Autobahn 66 / Gelnhausen

(tl) Ein 25-Jähriger wurde bei einem Unfall am Montagmittag auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt leicht verletzt. Der Mann aus Brand-Erbisdorf war gegen 12.50 Uhr mit seinem Mercedes Vito zwischen den Anschlussstellen Wächtersbach und Gelnhausen-Ost unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Bereifung zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und hier mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Danach geriet er ins Schleudern und wurde über die gesamte Fahrbahn nach rechts in den dortigen Grünstreifen geschleudert. Hier kollidierte er ebenfalls mit der Schutzplanke, hob über die Schutzplanke ab und wurde schließlich von zwei Bäumen gestoppt. Der 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. An dem letztlich nicht mehr fahrbereiten Mercedes sowie den Schutzplanken und dem Grünbereich entstand hoher Sachschaden, insgesamt etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen für etwa eine Stunde voll gesperrt.

