Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in eine Bar

In der Zeit zwischen Montag, 29. November 2021, 12.00 Uhr und Dienstag, 30. November 2021, 16.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen gewaltsam in den Schuppen einer Bar in der Bahnhofstraße ein und entwendeten Fleisch aus der dortigen Kühlkammer sowie Geräte. Darüber hinaus versuchten sie, von dort in die Küche der Gaststätte einzubrechen, was ihnen aber misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch in Weihnachtsmarktbuden

In der Zeit zwischen Montag, 29. November 2021, 21.00 Uhr und Dienstag, 30. November 2021, 11.07 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen die Rollläden einer Verkaufsbude auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt um in das Innere zu gelangen. Im Objekt entwenden sie Kassen sowie diverse Süßigkeiten. Darüber hinaus wurde die heruntergelassene Jalousie eines Glühweinstandes aufhebelt. So verschafften sich die unbekannten Personen Zutritt zum Innenraum. Dort wurden Schränke im Thekenbereich geöffnet und Spirituosen auf die Theke gestellt. Es ist noch nicht bekannt was im Einzelnen entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Außenspiegel entwendet

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, zwischen 1.24 Uhr und 1.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Außenspiegel eines Transporters, welcher in der Straße Im Krimpel stand. Darüber hinaus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Fahrzeugs. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 27. November 2021, 16.00 Uhr, und Montag, 29. November 202, 8.45 Uhr, beschädigten unbekannte Personen im Falkenweg die Plexiglasscheibe eines Rolltores. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag, 30. November 2021, von 13.50 Uhr bis 14.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einer Parfümerie in der Großen Straße die olivefarbene LIEBESKIND Leder-Geldbörse einer 55-jährigen Frau aus Goldenstedt, welche sich zum Tatzeitpunkt in einer an ihrem Körper getragenen Handtasche befand. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch der Bundespersonalausweis, Führerschein sowie diverse Karten der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Eine bislang unbekannte Person hob in der Bakumer Straße zwischen den Einmündungen Wiesenstraße und Vulhopsweg einen Gullydeckel heraus und ließ diesen an der rechten Straßenseite liegen. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Kerpen fuhr am Donnerstag, 2. Dezember 2021, um 00.40 Uhr, auf dieser Straße und erkannte die Gefahrenstelle zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug über den geöffneten Gully. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden - er wurde auch nicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 20.20 Uhr, geriet ein 40-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf dem Westring in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatten sie den Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Erloschene Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 30. November 2021, um 9.15 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Steinfeld auf der Straße Am Steinbrink und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann die vorderen Scheiben seines Pkw mit einer Verdunklungsfolie beklebt hatte. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Dem Steinfelder wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 07.50 Uhr, wollte eine 33-Jährige aus Vechta mit ihrem Pkw von der Hagener Straße in Vechta nach links auf die Rombergstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden bevorrechtigten 18-jährigen Radfahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

