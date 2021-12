Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Sedelsberg - Gerätschaften von LKW gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 30. November 2021, 10.00 Uhr und Mittwoch, 1. Dezember 2021, 7.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu der Ladefläche eines LKW bei einer Torfabladestelle in Sedelsberg am Küstenkanal. Von dort wurde ein Gasmessgerät, drei EX-Lampen und ein Sicherheitsgewinde entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell