Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kiosk eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Sonntagabend (26.12.2021) in einen Kiosk an der Wallensteinstraße eingebrochen. Eine Zeugin bemerkte gegen 22.50 Uhr verdächtige Geräusche auf der Straße. Als sie in Richtung der Geräuschkulisse rief, sah sie zwei Personen die Wallensteinstraße in Richtung Adalbert-Stifter-Straße davonrennen. Die Täter hatten die Schaufensterscheibe eingeschlagen und durch das entstandene Loch offenbar zwei Shishas von geringem Wert herausgegriffen. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten das Diebesgut in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Bei beiden Tätern soll es sich um männliche Jugendliche handeln. Einer der Täter hatte eine schlanke Statur und trug eine Kapuze sowie schwarz-weiße Schuhe. Sein Komplize hatte eine korpulente Figur und trug eine dunkle Schildmütze sowie eine Jogginghose mit Streifen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell