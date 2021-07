Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau stürzte mit E-Scooter

Euskirchen (ots)

52-jährige Frau aus Euskirchen stürzte am Freitagabend (19.30 Uhr) mit einem E-Scooter auf der Straße Am Fuchspfad in Euskirchen. Im Rahmen der Kontrolle wurde nach einem Alkoholtest ein Wert von circa 1,8 Promille festgestellt. Sie wurde durch den Sturz schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein minimaler Sachschaden.

