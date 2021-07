Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl mehrerer Energiedosen

Zülpich (ots)

Ein 38-jähriger und ein 44-jähriger Mann aus Zülpich entwendeten Samstagnachmittag (24.07.2021) gegen 16.30 Uhr in einem Supermarkt mehrere Paletten Energiedrinks mit einem Einkaufswagen. Anschließend verließen Sie die Örtlichkeit und stiegen in einen Bus Richtung Euskirchen ein. Polizeibeamte der Polizeiwache Euskirchen konnten die zwei Männer vor einem Kiosk in Euskirchen antreffen. Der Ladendiebstahl wurde zur Strafanzeige gebracht. In Rahmen weiterer Ermittlungen ergab sich ein Hinweis auf eine mögliche Tatbeteiligung der Kiosk-Angestellten.

