Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl eines E-Bikes

Schleiden (ots)

Am vergangenen Sonntag (18.07.2021) gegen 15.00 Uhr, wurde neben einem Mehrfamilienhaus in der Schleidener Straße in Gemünd ein verschlossenes E-Bike von Unbekannten gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike im vierstelligen unteren Euro-Bereich des Herstellers Bulls Modell Six 50 E 1 CX.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

