Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Schwarzfahrer im Dunkeln

Einer unerlaubten Fahrt hat die Polizei am Donnerstag in Geislingen ein Ende gesetzt.

UlmUlm (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 3 Uhr in der Heidenheimer Straße den Verkehr. Die Beamten hielten einen Ford an. An dessen Steuer saß ein 54-Jähriger. Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das bringt ihm nun eine Strafanzeige ein. Für seinen nächtlichen Aufenthalt im Freien hatte er dagegen eine triftigen Grund, zumal er berufsbedingt unterwegs war.

Hinweis der Polizei: Die Polizei kontrolliert an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr, den Verkehr, um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Die Polizeistreifen achten dabei sowohl auf die Verkehrsvorschriften als auch auf weitere Regelungen wie etwa die Corona-Verordnung. Zum Schutz und zur Sicherheit aller.

+++++++ 0027175

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell