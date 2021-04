Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhaus nutzen kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner aus, Polizei sucht Zeuge

Korbach (ots)

Die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner nutzte ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen in Bad Wildungen aus. Er brach in ein Wohnhaus ein und stahl eine kleinere Summe Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen

Die Bewohner hatten das Haus in der Odershäuser Straße gegen 10.30 Uhr verlassen und kehrten gegen 11.30 Uhr zurück. Dabei mussten sie feststellen, dass ein Unbekannter eingebrochen war. Die Ermittler der Polizei Bad Wildungen nahmen den Tatort auf. Danach gehen sie davon aus, dass der Täter durch gewaltsames Öffnen der Haustür in das Gebäude gelangte.

Im Haus durchsuchte er sämtliche Schränke und andere Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete er eine rote Schmuckkassette mit einer kleineren Summe Bargeld. Er flüchtet wahrscheinlich durch ein von innen geöffnetes Fenster in grobe Richtung Helenental

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell