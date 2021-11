Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Brand in der Minervastraße gesucht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstag (16.11.2021) gegen 6 Uhr am Morgen brannte in der Minervastraße der Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bewohner eines angrenzenden Hauses wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Nähe des Feuers vorsorglich evakuiert. Die Polizei sperrte die Wehringhauser Straße war während der Löscharbeiten im Bereich der Minervastraße. Eine Brandstiftung kann zur Zeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Zeuge sah, wie sich eine dunkel gekleidete Person zügig in Richtung Innenstadt entfernte. Unmittelbar danach gab es einen Knall aus dem Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

