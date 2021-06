Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Rodalben (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde gegen 03:05 Uhr ein 49-Jähriger PKW-Fahrer in der Baumbuschstraße in Rodalben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Durch einen hinzugezogenen Arzt wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Bei einer anschließenden, nach Anordnung, durchgeführten Durchsuchung seiner Wohnung, konnten zudem ca. 5 Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |pips

