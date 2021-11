Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss ohne Licht in der Dunkelheit unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Boeler Straße hielt die Polizei einen 25-Jährigen mit seinem Ford an, der unter dem Einfluss von Drogen fuhr. Am Dienstagabend (16.11.2021) gegen 19 Uhr war der Hagener trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs und geriet so in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung. Bei der Kontrolle verhielt sich der Hagener auffallend nervös. Er zitterte zudem stark. Ein auf der Polizeiwache durchgeführter Drogenvortest zeigte an, dass er THC konsumiert hatte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zum Abbau der Substanzen untersagt. Die Polizei fertigte eine Anzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell