Polizei Hagen

POL-HA: 15-Jährige ohne Führerschein fährt mit Motorroller auf Auto auf

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Kölner Straße stieß am Dienstag (16.11.2021) ein Motorroller mit einem Auto zusammen. Eine 43-Jährige war mit ihrem Smart in Fahrtrichtung Hasper Rundturnhalle unterwegs, als sie verkehrsbedingt halten musste. Nachdem ihr Auto zum Stillstand kam, fuhr eine 15-jährige mit einem Roller auf das Fahrzeug auf. Die Jugendliche verfügte über keinen Führerschein und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Heranwachsende kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 43-jährige Smart-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei stellte den Roller sicher. Gegen den Halter des Kleinkraftrades wurde eine Strafanzeige gefertigt, da er zuließ, dass die 15-Jährige ohne Führerschein fuhr. Die Jugendliche erhielt ebenfalls eine Anzeige. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von rund 2.300 Euro. (arn)

