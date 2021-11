Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Schwerverletztem - Hoher Sachschaden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (15.11.2021) prallten ein LKW und ein PKW auf der Straße Zur Hünenpforte gegeneinander. Kurz vor 14 Uhr beabsichtigte ein 55-Jähriger mit seinem Dacia von der Weißensteinstraße in die Straße Zur Hünenpforte abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem LKW, welcher dort in Richtung Hohenlimburger Straße fuhr. Der Aufprall war so stark, dass der Dacia-Fahrer schwer verletzt und eingeklemmt wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus seinem Fahrzeug und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 63-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell