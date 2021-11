Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierte Frau in Verkehrsunfall verwickelt

Hagen-Boele (ots)

Montagmorgen (15.11.2021) gegen 7 Uhr stieß eine 49-jährige Seat-Fahrerin auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hagener Straße mit dem Fahrzeug eines 44-Jährigen zusammen. Der Mann gab an sich in dem Ladebereich seines Sprinters befunden zu haben, als er einen starken Aufprall spürte. Durch den Zusammenstoß habe sich auch eine Tür des Kofferraumes geöffnet. Als der 44-Jährige die Polizei verständigen wollte, gab die Hagenerin an, Alkohol konsumiert zu haben. Bei Eintreffen der Beamten bestätigte sich die Angabe der Hagenerin. Ein Testgerät zeigt über 1,6 Promille an. Die Frau entgegnete jedoch, dass der Sprinter beim Rückwärtsfahren mit ihrem Auto kollidierte. Sie musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ist der 49-Jährigen bis auf weiteres untersagt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell