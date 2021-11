Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter und ein Schwerverletzter nach Unfall

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Straße zur Hünenpforte wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall schwer, ein Lkw-Fahrer leicht verletzt. Am Montag (15.11.2021) gegen 13.45 Uhr wollte ein 55-Jähriger nach bisherigen Ermittlungen mit seinem Dacia aus der Weißensteinstraße kommend nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem Sattelzug zusammen. Durch den Aufprall drehte sich das Auto und kam entgegen der Fahrtrichtung an einem Bordstein zum Stillstand. Der Gevelsberger wurde durch die Feuerwehr aus seinem schwer beschädigten Dacia befreit und medizinisch versorgt. Er kam schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des Sattelzuges wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 20.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell