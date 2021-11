Polizei Hagen

POL-HA: Telefonsprechstunde der Polizei Hagen anlässlich des Europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt am 18. November

Hagen (ots)

Am 18. November findet der jährliche Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt statt. Auch die Polizei Hagen beteiligt sich an der ins Leben gerufenen Initiative. Denn die Bekämpfung und Prävention des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendpornografie ist eines der behördenstrategischen Ziele des Polizeipräsidiums Hagen.

Die Dienststelle für Kriminalprävention/Opferschutz (KP/O) bietet am Donnerstag, 18. November 2021, von 10-12 Uhr eine Telefonsprechstunde an. Das Kriminalkommissariat gibt regelmäßig auf unterschiedlichen Wegen Präventionshinweise, um junge Menschen in unserer Gesellschaft zu schützen. Eltern und Großeltern, Lehrer, Schulsozialarbeiter und weitere Interessierte haben bei der Telefonsprechstunde erneut die Möglichkeit, Fragen an das KP/O-Team zu richten. Als Ansprechpartnerin wird Kriminalhauptkommissarin Nicole Gaertig (02331 - 986-1527) den Anrufern zur Verfügung stehen. Außerhalb der Sprechstunde ist das Fachkommissariat unter kk_kpo.hagen@polizei.nrw.de per Mail erreichbar.

Personen, die Hinweise auf einen möglichen sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen haben, können in Nordrhein-Westfalen neben dem Notruf der Polizei (110) auch ein speziell eingerichtetes Hinweistelefon anrufen. Die zusätzliche zentrale Ansprechstelle ist eine Ergänzung zum Notruf und von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 0800 0 431 431 erreichbar. Gemeldet werden können niedrigschwellige Beobachtungen, die auf sexuellen Missbrauch oder Kinderpornografie hindeuten könnten - beispielsweise, wenn sich ein Kind seltsam verhält. Bei einer konkreten Gefahr oder wenn klar erkennbar ist, dass ein Kind missbraucht wird, sollten Bürger stets und unverzüglich der Notruf der Polizei anrufen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell