Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheitsfahrten

Salzhemmendorf / Coppenbrügge (ots)

Am Freitag (23.07.2021) gegen 21:35 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder auf der Landesstraße 455 (Spiegelberg) bei Lauenstein ein 59-jähriger Autofahrer gestoppt und kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann alkoholisiert war. Der Atemalkoholwert lag bei über 0,6 Promille. Dem Salzhemmendorfer wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Samstag (24.07.2021) gegen 23:45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Coppenbrügge eine 56-jährige Motorrollerfahrerin angehalten. Die Polizeistreife vom Polizeikommissariat Bad Münder konnte Alkoholbeeinflussung bei der Frau aus Coppenbrügge feststellen. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille. Ihr wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell