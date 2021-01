Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Sachbeschädigungen

Fulda

Einbruchdiebstahl aus Gartenhütte

Fulda - Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend (05.01.) und Mittwochmorgen (06.01.) Zutritt zu einer Gartenhütte in der Einhardstraße. Dabei wurde der Türflügel aus der Holztür herausgerissen, wodurch ein geringer Sachschaden entstand. Es wurde jedoch nach jetzigem Stand nichts gestohlen.

Glastür von Vereinsheim beschädigt

Fulda - Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagnachmittag (05.01.) und Mittwochmorgen (06.01.) mit Hilfe einer Betonplatte eine Glastür eines Vereinsheims auf dem Gelände der Geschwister-Scholl Schule in der Huberstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Pkw-Anhänger beschädigt

Burghaun - Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagnachmittag (05.01.) und Mittwochmorgen (06.01.) einen Pkw-Anhänger im Bereich der Auestraße und schoben ihn in ein nahegelegenes Waldstück. Sie beluden den Anhänger mit Brettern und ließen ihn anschließend eine Waldböschung hinunterstürzen, so dass dieser beschädigt wurde. Dabei kam es zu eine Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Ihre Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe - wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Handlungen wahrnehmen können?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Luca Voll - Praktikantin

