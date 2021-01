POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Parkplatzbeleuchtung beschädigt

Lauterbach - Am Samstag (02.01.) gegen 05:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Umgehungsstraße, um Waren anzuliefern. Beim Heranfahren an die Laderampe stieß er mit der rechten Fahrzeugfront gegen eine auf dem Parkplatz befindliche Laterne und beschädigte diese. Bei dem Unfall blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Gegen geparktes Fahrzeug gerutscht

Schotten - Am Sonntag (03.01.) gegen 13:45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Multivan den Wanderparkplatz an der Landesstraße von Lauterbach nach Schotten und wollte mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz wieder auf die Landesstraße einfahren. Nachdem er eine Linkskurve durchfahren hatte, geriet sein Fahrzeug auf der winterglatten Gefällstrecke ins Rutschen und stieß mit seiner rechten vorderen Seite gegen die linke hintere Seite eines Daimler E 350 CDI, welcher am rechten Fahrbahnrand in der Zu- / Abfahrt geparkt war und beschädigte diesen. Bei dem Unfall blieb der Pkw-Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

