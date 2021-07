Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendieb mit Betäubungsmitteln erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 24.07.21, gegen 13.20 Uhr wurde durch den Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt ein Ladendiebstahl gemeldet. Durch einen 23-jährigen Mann wurden mehrere Kosmetikartikel im Wert von ca. 50 Euro eingesteckt. Hiernach verließ er das Geschäft ohne zu Bezahlen. Durch den Ladendetektiv wurde zudem festgestellt, dass der Mann beim Einstecken der Kosmetikartikel ein kleines Tütchen mit Marihuana verlor. Dieses konnte in der Folge sichergestellt werden. Da der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Ladendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes verantworten.

