Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrrad entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 23.07.2021, zwischen 10:00 und 19:30 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Fahrrad vom Wurstmarktplatz. Das schwarze BMX-Rad der Marke Sunday Blueprint 20 war im Bereich des Trafogebäudes an einem Baum festgemacht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell