Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tödlicher Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (24.07.2021), ereignete sich gegen 15.30 h auf der Bundesstraße 39 zwischen Neustadt an der Weinstraße und Speyer ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet der 53jährige Fahrer eines VW Golf zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Süd und Neustadt-Geinsheim auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Traktor, welcher von einer 19jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenprall erlitt der Fahrzeugführer des Pkw tödliche Verletzungen, die Fahrerin des landwirtschaftlichen Fahrzeuges wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch Fahrzeugteile beschädigt. Die Bundesstraße 39 war zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis ca. 19.45 h voll gesperrt.

