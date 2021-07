Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021, wurde gegen 08:15 Uhr ein 26-jähriger mit einem PKW und doppelachsigem Anhänger, in der Gäustraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE ist, sondern lediglich die Fahrerlaubnisklasse B besitzt. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde ihm untersagt. Der 26-jährige muss sich bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

