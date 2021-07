Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) - Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Freitag, 23.07.2021, um 11:35 Uhr, bog eine 78-Jährige aus Wachenheim an der Weinstraße mit ihrem Pkw in Wachenheim an der Weinstraße im Kreuzungsbereich der Raiffeisen-/Bahnhofstraße nach rechts ab. Hierbei geriet sie zu weit nach links und kollidierte mit dem Pkw einer ihr entgegenkommenden 53-Jährigen aus Freinsheim. Hierbei wurden beide Pkw beschädigt, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell