Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Großkarlbach (ots)

Am Freitag, 23.07.2021 gegen 21:35 Uhr wurde ein 53-jähriger Fahrer eines Peugeot in der Hauptstraße in Großkarlbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Test ergab knapp 1,3 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

