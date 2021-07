Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Unfallflucht ---KORREKTUR des Unfallortes---

Deidesheim (ots)

Im Rieslingweg stand das blaue BMW Cabrio, als ein Unbekannter Autofahrer die hintere Stoßstange beschädigte und flüchtete. Der BMW war dort zwei Tage geparkt, ehe die Besitzerin den Schaden am Donnerstagabend (21. Juli, 21 Uhr) feststellte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de --Ursprünglich war die Rieslingstraße in Haßloch als Unfallort genannt--

