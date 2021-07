Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Serie von Sachbeschädigungen

Haßloch (ots)

Der Betreiber eines Fahrdienstes in der Landwehrstraße beklagt seit geraumer Zeit Sachbeschädigungen an seinen Autos. Weil auf dem privaten Gelände nur begrenzt Parkplätze vorhanden sind, stehen einzelne Fahrzeuge ordnungsgemäß auf der Straße. Zuletzt waren es zwei VW Caddys und ein Crafter, bei denen Nägel und Schrauben in den Reifen steckten. Nicht selten werden die Manipulationen erst während der Fahrt festgestellt, womit für die Fahrer gewisse Risiken einhergehen. Die Polizei Haßloch ermittelt wegen Sachbeschädigung und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

