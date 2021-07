Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.07.2021 im Zeitraum von 08:00 uhr bis 13:00 Uhr wurden in der Martin-Luther-Straße (Parkplatz Sporthalle Böbig) zwei Scheiben eines Kleintransporters mittels unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

