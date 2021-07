Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Reifen zerstochen

Haßloch (ots)

Unbekannte zerstachen von Dienstag auf Mittwoch (20./21. Juli) auf dem Gelände des Postverteilungszentrums in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße an zwei Elektro-Transportern jeweils beide Hinterreifen. Die Polizei fand Einstichstellen, die von einem Messer stammen dürften. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

