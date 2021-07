Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW zerkratzt, Zeugen gesucht

Wachenheim (ots)

Ein in der Burgstraße Höhe Hausnummer 20 abgestellter PKW Jaguar wurde am 18.07.2021 im Zeitraum von ca. 11:00 bis 13:00 Uhr durch Unbekannte beschädigt. Der/Die Täter zerkratzen demnach die Fahrertür auf einer Länge von ca. 30cm - zudem wurde der linke Außenspiegel verbogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 550 EUR. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

