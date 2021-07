Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.07.21 gegen 16:40 Uhr wurde in der Talstraße in Neustadt ein 57-jähriger Rollerfahrer kontrolliert, der mit seinem Mofa ca. 40km/h fuhr. Der 57-Jährige ist allerdings nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

