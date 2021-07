POL-PDNW: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Bei einem Verkehrsunfall am 19.07.2021 gegen 15:20 Uhr wurde ein 41-jähriger Radfahrer an der Hand leicht verletzt. Der Radfahrer befuhr die Vogelsangstraße in Richtung Rittergartenstraße. Ihm kam ein 18-jähriger Autofahrer entgegen, der an rechts geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr und mit dem linken Außenspiegel den Lenker des Rades streifte. Der Radfahrer erlitt eine Schürfwunde.

