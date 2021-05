Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210512.1 Kellinghusen: 15jähriger am Steuer

Kellinghusen (ots)

Bereits am letzten Freitag, den 07.05.21, gegen 20.45 Uhr, stoppte die Kellinghusener Polizei einen weißen 5 er BMW mit Hamburger Kennzeichen im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest, dass am Steuer ein 15 jähriger Junge aus Hamburg saß. Auf dem Beifahrersitz saß sein 22 jähriger Bruder, der auch Halter des Autos ist. Der 22 jährige gab an, ihm wäre unwohl gewesen und daher hätte er seinen Bruder fahren lassen. Gegen die beiden Brüder wurde Strafanzeige erstattet.

Stefan Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell