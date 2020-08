Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verbrennen von Abfällen

Bundenthal, Wegelnburgstraße (ots)

Am Abend des 28.08.2020 gegen 17:45 Uhr wurde die Polizeiinspektion Dahn in Kenntnis gesetzt, dass auf einem Grundstück in der Wegelnburgstraße in Bundenthal offensichtlich unerlaubt Abfall verbrannt wird. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung. In der noch heißen Feuerstelle konnten Überreste von Farbdosen und anderer metallischer Gegenstände festgestellt werden. Gegen den Verantwortlichen, ein 68-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

