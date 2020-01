Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mauer bei Unfall beschädigt/Verursacher flüchtet

Geldern (ots)

In der Nacht von Samstag (18.01.2020) auf Sonntag (19.01.2020) beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug eine Mauer an einer Garageneinfahrt auf der Vernumer Straße in Geldern. Die Besitzerin des Grundstücks, hatte die Mauer am Samstagabend noch in einwandfreiem Zustand gesehen und am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr die Beschädigung an der Mauer festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu Verursacher oder Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell