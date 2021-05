Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210511.6 Itzehoe: Randalierer verbringt Stunden im Gewahrsam

Itzehoe (ots)

Nachdem ein uneinsichtiger junger Mann im Itzehoer Klinikum randaliert hatte, kam er in das Polizeigewahrsam. Gegen die Mitnahme sperrte sich der 19-Jährige erheblich, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte.

Gegen 14.30 Uhr fuhren zwei Streifen in die Robert-Koch-Straße, nachdem das Klinikum einen Randalierer gemeldet hatte, der den Ort nicht verlassen wollte. Die Beamten trafen den Beschriebenen auf einer Bank im Bereich des Krankenhauses an. Auf die Polizisten reagierte der 19-Jährige sofort aggressiv und beschimpfte sie. Verbal war der Mann nicht zum Verlassen des Klinikgeländes zu bewegen, so dass die Einsatzkräfte ihn letztlich unter heftiger Gegenwehr mitnahmen. Der Glückstädter trat, drohte den Polizisten unablässig und beschimpfte sie. Ein Richter ordnete schließlich die Gewahrsamnahme für mehrere Stunden an, so dass der Aggressor bis 19.30 Uhr in eine Zelle kam.

Der Beschuldigte wird sich nun unter anderem wegen der Beleidigung und Bedrohung und wegen des Widerstandes verantworten müssen.

Merle Neufeld

