POL-IZ: 210511.4 Wennbüttel: Unerlaubte Müllentsorgung

Wennbüttel (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag haben Unbekannte in der Gemeinde Wennbüttel unerlaubt ihren Abfall entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Müllsünder geben können.

In der Nacht zum 7. Mai 2021 suchten nicht bekannte Personen in der Straße Fischerhütte den Parkplatz am Wochenendhausgebiet am Nord-Ostsee-Kanal auf und luden dort unerlaubt diverse Behältnisse, unter anderem mit alten Farbresten, ab.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 wenden.

Merle Neufeld

