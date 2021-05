Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210511.1 Brunsbüttel: Kollision eines Seeschiffes mit der Schleusenanlage

Brunsbüttel (ots)

Am Montagabend ist ein Schiff mit einem Dalben in der Schleusenanlage in Brunsbüttel kollidiert. Während an dem Dalben ein Schaden entstand, blieb das Fahrzeug unversehrt.

Um 23.55 Uhr lief das niederländische Motorschiff "Eems Dollard", Heimathafen Delfzijl, von der Elbe kommend in den Alten Vorhafen der Schleusenanlage Brunsbüttel ein und war für die kleine Südschleuse bestimmt.

Durch eine falsche Einschätzung der Strömung und durch einen Steuerfehler des Schiffsführers beschädigte die "Eems Dollard" mit dem Steven mindestens einen Dalben im Bereich der Mole II. An dem Schiff entstand offensichtlich kein Schaden, es setzte nach den Seeunfallermittlungen seine Reise zum Zielhafen Kalundborg in Dänemark fort.

Merle Neufeld

