Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210511.3 Kellinghusen: Portemonnaie-Diebstahl

Kellinghusen (ots)

Leichtsinnigerweise hat eine Seniorin am Montag während des Einkaufens ihr Portemonnaie im Einkaufswagen deponiert. Ein Dieb nutzte die günstige Gelegenheit und entwendete die Geldbörse.

Um 13.00 Uhr suchte die Geschädigte den Lidl-Markt in der Straße An der Stör auf. Sie legte während des Shoppens einen Beutel mitsamt ihrem Portemonnaie in den Wagen, den sie offenbar nicht durchgängig im Blick behielt. Denn an der Kasse musste die 73-Jährige feststellen, dass ein Dieb zugeschlagen hatte. Er stahl die Geldbörse, die unter anderem 20 Euro Bargeld enthielt.

Eine verdächtige Person bemerkte die Anzeigende nicht. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 04822 / 20980 bei der Polizei in Kellinghusen melden.

Merle Neufeld

